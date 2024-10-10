Роспотребнадзор проверит детскую больницу в Прикамье после жалоб пациентов

Речь идёт о ситуации, о которой стало известно 9 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что родители юных пациентов детской больницы в Соликамске пожаловались на антисанитарию. Как рассказала одна из матерей, её ребёнок был покусан клопами во время лечения. Часть жителей Соликамска также отметила, что в больнице растёт плесень и само учреждение нуждается в ремонте.