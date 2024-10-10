Роспотребнадзор проверит детскую больницу в Прикамье после жалоб пациентов

Роспотребнадзор проведёт проверку детской больницы в Пермском крае, на которую пожаловались пациенты, сообщает ведомство.
Речь идёт о ситуации, о которой стало известно 9 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что родители юных пациентов детской больницы в Соликамске пожаловались на антисанитарию. Как рассказала одна из матерей, её ребёнок был покусан клопами во время лечения. Часть жителей Соликамска также отметила, что в больнице растёт плесень и само учреждение нуждается в ремонте.
Как сообщает Роспотребнадзор Пермского края, о состоянии городской детской больницы Соликамска стало известно из публикаций в Сети. После этого прокуратура региона и управление начали проверку.
«Управление сообщает, что на данный момент есть решение суда по иску, в том числе связанному с проведением ремонта в палатах больницы», — рассказывает краевой Роспотребнадзор.
В ведомстве также сообщили, что ситуация находится на контроле. О результатах проверки станет известно позже.
Ранее в Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru прокомментировали жалобы пермяков на условия в детской больнице. В министерстве сообщили, что в учреждении планируют провести ремонт.