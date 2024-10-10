Во Флориде зарегистрировали почти 30 торнадо во время урагана «Милтон»

На Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км в час. Из-за того, что в США сейчас ночь, власти не могут точно оценить ущерб и проводить масштабные спасательные операции. В некоторых районах спасатели и полиция в принципе не выезжали на вызовы из-за высокого риска для них самих. Известно о минимум двух погибших, разрушены более сотни домов.