Умер глава ГК «Благо» Аркадий Фосман

Компанию «Благо» Аркадий Фосман создал в 1993 году, всего через год после окончания Ленинградского высшего военно-политического училища им. Ю. В. Андропова. Ключевым видом деятельности на тот момент был импорт растительных масел, говорится на сайте «Благо».