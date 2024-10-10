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Умер глава ГК «Благо» Аркадий Фосман

Председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман скончался на 55 году жизни. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте компании.

Фосман боролся с болезнью, и закончил свои дни в кругу семьи и близких, отметили там.

Компанию «Благо» Аркадий Фосман создал в 1993 году, всего через год после окончания Ленинградского высшего военно-политического училища им. Ю. В. Андропова. Ключевым видом деятельности на тот момент был импорт растительных масел, говорится на сайте «Благо».

Сегодня в линейке порядка 10 брендов растительного масла, 4 марки маргарина, майонез и спред. В портфеле производственных активов — семь заводов в пяти регионах: Аннинский элеватор, Верхнехавский маслоэкстракционный завод, Эртильский маслоэкстракционный завод, Донской маслоэкстракционный комплекс, Армавирский маслопрессовый завод, и Омский маслоэкстракционный завод. Головной офис компании находится в Петербурге.

Долями компании в полном объеме владеет ООО «Благо Инвест», где Аркадию Фосману принадлежал контрольный пакет в 52,25%. Еще 42,75% держит его брат Дмитрий Фосман, оставшиеся доли — у Сергея Бахонкина. По итогам 2023 года ГК «Благо» выручил 53,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 427,4 млн руб.