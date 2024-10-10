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Минобрнауки РТ разъяснило ситуацию с платными классами в школе Нижнекамска «Адымнар»

Бесплатное обучение в России никто не отменял и все обязательные уроки по школьной программе с 1-й по 11-й классы преподаются бесплатно.

Об этом сообщили в Минобрнауки РТ, разъясняя ситуацию с появлением платных классов в нижнекамском полилингвальном комплексе «Адымнар».

В министерстве отметили, что к платным программам обучения, которые есть в «Адымнар» и других российских школах, относятся дополнительные занятия, в которые входят творческие и технические кружки, секции для занятия спортом, курсы для общего образования и т. д.

По данным издания «Республика Татарстан», дополнительные платные программы в школах пользуются популярностью. С этим согласны и многие родители, которые работают с утра до вечера и кому не с кем оставить на это время детей.

образование