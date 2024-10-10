В Молдове появится система оповещения граждан о ЧС и стихийных бедствиях

«Экстремальные погодные явления затрагивают весь мир, в том числе и Республику Молдова. Мы не можем их избежать, но мы можем быть лучше подготовлены к эффективному управлению ими и сведению к минимуму их последствий. Проект позволит учреждениям быть готовыми к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации и установит новые правила для снижения рисков на уровне критической инфраструктуры».