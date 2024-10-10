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В Молдове появится система оповещения граждан о ЧС и стихийных бедствиях

Правительство одобрило программу по организации системы оповещения граждан Молдовы о чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В Молдове будет налажена система оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях через мобильные телефоны.

«Экстремальные погодные явления затрагивают весь мир, в том числе и Республику Молдова. Мы не можем их избежать, но мы можем быть лучше подготовлены к эффективному управлению ими и сведению к минимуму их последствий. Проект позволит учреждениям быть готовыми к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации и установит новые правила для снижения рисков на уровне критической инфраструктуры».

заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос.

Финансирование проекта будет осуществляться на основе Соглашения между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Общая стоимость соглашения — 37,4 миллиона евро. Помимо внедрения системы оповещения программа предусматривает закупку транспортных средств и оборудования для экстренного реагирования.

Часть средств пойдет на повышение эффективности гидрометеорологической службы: будут модернизированы системы наблюдений, улучшены возможности прогнозирования, также будет усилено институциональное и региональное сотрудничество в условиях ЧС.

Проект также включает в себя меры по оптимизации оценки и управления опасными природными явлениями, сейсмическими и климатическими рисками.

На случай стихийных бедствий в качестве прозрачного и целевого источника финансирования будет создан специальный резервный фонд для смягчения последствий стихийных бедствий.