В Молдове появится система оповещения граждан о ЧС и стихийных бедствиях

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В Молдове будет налажена система оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях через мобильные телефоны.
«Экстремальные погодные явления затрагивают весь мир, в том числе и Республику Молдова. Мы не можем их избежать, но мы можем быть лучше подготовлены к эффективному управлению ими и сведению к минимуму их последствий. Проект позволит учреждениям быть готовыми к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации и установит новые правила для снижения рисков на уровне критической инфраструктуры».
Финансирование проекта будет осуществляться на основе Соглашения между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Общая стоимость соглашения — 37,4 миллиона евро. Помимо внедрения системы оповещения программа предусматривает закупку транспортных средств и оборудования для экстренного реагирования.
Часть средств пойдет на повышение эффективности гидрометеорологической службы: будут модернизированы системы наблюдений, улучшены возможности прогнозирования, также будет усилено институциональное и региональное сотрудничество в условиях ЧС.
Проект также включает в себя меры по оптимизации оценки и управления опасными природными явлениями, сейсмическими и климатическими рисками.
На случай стихийных бедствий в качестве прозрачного и целевого источника финансирования будет создан специальный резервный фонд для смягчения последствий стихийных бедствий.