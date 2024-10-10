Больше всего осадков выпало в Нижнем Тагиле и Кушве

Об этом сообщает телеграм-канал «Уральский Гидрометцентр».
Больше всех осадков выпало в Нижнем Тагиле и Кушве — по 14 мм. Далее идут Качканар (9 мм), Туринск (6 мм), Алапаевск (5 мм), Висим и Тавда (2 мм), Верхотурье (1 мм), Шамары (0,8 мм), Ирбит, Камышлов (0,1 мм).
Температура воздуха была от 0 до −0 градусов.
Днем 10 октября снежные осадки ожидаются в южных границах Свердловской области.
«МК-Урал» ранее писал, что вечером 9 октября и ночью 10 октября на севере и востоке Свердловской области прошел снегопад. Большие осадки выпали в районе Нижнего Тагила, Нижней Салды, Туринска, Горноуральского городского округа и других муниципалитетов.
В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что на уборку последствий снегопада вышли 23 комбинированные дорожные машины. Уже израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси.