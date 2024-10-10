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Больше всего осадков выпало в Нижнем Тагиле и Кушве

Ночью 10 октября в Свердловской области и Пермском крае выпал снег, высота снежного покрова составила 5−11 сантиметров.

Сейчас в Харрисбурге: +11° 3 м/с 62% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2023

Об этом сообщает телеграм-канал «Уральский Гидрометцентр».

Больше всех осадков выпало в Нижнем Тагиле и Кушве — по 14 мм. Далее идут Качканар (9 мм), Туринск (6 мм), Алапаевск (5 мм), Висим и Тавда (2 мм), Верхотурье (1 мм), Шамары (0,8 мм), Ирбит, Камышлов (0,1 мм).

Температура воздуха была от 0 до −0 градусов.

Днем 10 октября снежные осадки ожидаются в южных границах Свердловской области.

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 9 октября и ночью 10 октября на севере и востоке Свердловской области прошел снегопад. Большие осадки выпали в районе Нижнего Тагила, Нижней Салды, Туринска, Горноуральского городского округа и других муниципалитетов.

В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что на уборку последствий снегопада вышли 23 комбинированные дорожные машины. Уже израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси.