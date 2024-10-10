Больше всего осадков выпало в Нижнем Тагиле и Кушве

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 9 октября и ночью 10 октября на севере и востоке Свердловской области прошел снегопад. Большие осадки выпали в районе Нижнего Тагила, Нижней Салды, Туринска, Горноуральского городского округа и других муниципалитетов.