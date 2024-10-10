«Горели брюки на ноге». В Мстиславле мужчина получил ожоги в постели из-за сигареты

В Мстиславле брюки загорелись на ноге мужчины, а он терпел ожоги два дня. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
В сообщении говорится, что 9 октября 2024 года в больницу Мстиславля с термическими ожогами 4% поступил 58-летний мужчина. Удалось установить, что ожоги местный житель получил еще 7 октября, находясь в своем частном жилом доме, который расположен по улице Некрасова.
Сообщается, что вечером мужчина смотрел телевизор и курил прямо в постели. Примерно в 23.00 он почувствовал резкую боль из-за того, что горели брюки на ноге. Он сбил пламя рукой и решил, что полученные ожоги заживут без медпомощи. По причине того, что боль только нарастала, житель Мстиславля 9 октября вызвал скорую медицинскую помощь.
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