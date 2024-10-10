«Горели брюки на ноге». В Мстиславле мужчина получил ожоги в постели из-за сигареты

Сообщается, что вечером мужчина смотрел телевизор и курил прямо в постели. Примерно в 23.00 он почувствовал резкую боль из-за того, что горели брюки на ноге. Он сбил пламя рукой и решил, что полученные ожоги заживут без медпомощи. По причине того, что боль только нарастала, житель Мстиславля 9 октября вызвал скорую медицинскую помощь.