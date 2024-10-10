К Земле приближается крупное облако плазмы после вспышек на Солнце

МОСКВА, 10 октября. / Облако плазмы, порожденное вспышкой класса Х1.9 на Солнце, может достигнуть Земли уже во второй половине дня 10 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Ученые отмечают, что когда оно столкнется с магнитным полем планеты, это вызовет мощные геомагнитные возмущения и породит полярные сияния. Это также вызовет проблемы с радиосвязью и может сказаться на функционировании спутников.
Отмечается, что облако очень большое и имеет очень неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости,. По данным ученых, магнитная буря может продлиться три дня.