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К Земле приближается крупное облако плазмы после вспышек на Солнце

Ученые отмечают, что, его столкновение с магнитным полем планеты вызовет мощные геомагнитные возмущения и породит полярные сияния

МОСКВА, 10 октября. / Облако плазмы, порожденное вспышкой класса Х1.9 на Солнце, может достигнуть Земли уже во второй половине дня 10 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отмечают, что когда оно столкнется с магнитным полем планеты, это вызовет мощные геомагнитные возмущения и породит полярные сияния. Это также вызовет проблемы с радиосвязью и может сказаться на функционировании спутников.

Отмечается, что облако очень большое и имеет очень неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости,. По данным ученых, магнитная буря может продлиться три дня.