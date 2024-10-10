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Школьница из Волгограда пожаловалась Мизулиной на холод в классах

По словам девочки, в школе ледник, а кофту надевать не разрешают.

Источник: РИА "Новости"

Члену Общественной палаты РФ и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной школьники жалуются на холод в классах. В своем Telegram-канале 9 октября она из привела пример из Волгограда. Обращение пришло из школы № 103, где по словам детей ледник уже неделю.

— Опять пошли письма по поводу холода в школах и запрета носить кофты, — прокомментировала скриншот обращений Екатерина Мизулина.

Жалобы на то, что школьникам не разрешают сидеть в холодных классах в кофтах пришли из Оренбурга и Санкт-Петербурга.

В ответ Мизулина записала видео и рассказала, что у нее на работе тоже холодновато.

В Волгограде похолодало только пару дней назад. Отопление должны включить, когда среднесуточная температура понизится до +8 градусов в течение пяти дней подряд. До этого далеко. Хотя власти уже давно заявили о досрочном старте отопительного сезона. В Чернышковском районе и Волжском уже объявили о подтопке социальных учреждений.

ЖКХ