Школьница из Волгограда пожаловалась Мизулиной на холод в классах

Члену Общественной палаты РФ и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной школьники жалуются на холод в классах. В своем Telegram-канале 9 октября она из привела пример из Волгограда. Обращение пришло из школы № 103, где по словам детей ледник уже неделю.
— Опять пошли письма по поводу холода в школах и запрета носить кофты, — прокомментировала скриншот обращений Екатерина Мизулина.
Жалобы на то, что школьникам не разрешают сидеть в холодных классах в кофтах пришли из Оренбурга и Санкт-Петербурга.
В ответ Мизулина записала видео и рассказала, что у нее на работе тоже холодновато.
В Волгограде похолодало только пару дней назад. Отопление должны включить, когда среднесуточная температура понизится до +8 градусов в течение пяти дней подряд. До этого далеко. Хотя власти уже давно заявили о досрочном старте отопительного сезона. В Чернышковском районе и Волжском уже объявили о подтопке социальных учреждений.