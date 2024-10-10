Школьница из Волгограда пожаловалась Мизулиной на холод в классах

В Волгограде похолодало только пару дней назад. Отопление должны включить, когда среднесуточная температура понизится до +8 градусов в течение пяти дней подряд. До этого далеко. Хотя власти уже давно заявили о досрочном старте отопительного сезона. В Чернышковском районе и Волжском уже объявили о подтопке социальных учреждений.