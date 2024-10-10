Масштаб похолодания: К концу недели на Южном Урале установится мороз до минус 16

Из детализированного прогноза следует, что 11 октября повсеместно будут наблюдаться осадки, преимущественно в виде снега, местами — сильные, метели, гололедные явления, снежные заносы, установится временный снежный покров. Ветер северо-восточный, его скорость 9−14 м/с, порывы до 18 м/с. Предстоящей ночью минус 3−8, на крайнем юге — до нуля, днем в пятницу будет от минус 4 до плюс 1 градуса.
Ночью 12 октября на севере Челябинской области сохранится небольшой снег, местами — умеренный, на юге везде снег, кое-где — сильный, на дорогах гололедица, снежные заносы, минус 4−9 градусов. Днем в субботу только на юге местами небольшой снег, от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 18 м/с.
В воскресенье при переменной облачности уже преимущественно без осадков, 13 октября ночью минус 6−11, в горах и низинах — до 16 мороза, днем — от нуля до плюс 5. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с.
Непосредственно в Челябинске 11 октября будет идти снег, временами — сильный, на дорогах гололедица от снежного наката, ночью минус 3−5, днем в пятницу — минус 1−3. Далее, ночью 12 октября небольшой снег и минус 5−7, днем в субботу без осадков и около нуля; ночью 13 октября минус 8−10, днем в воскресенье — от нуля до плюс 2, без осадков.