Масштаб похолодания: К концу недели на Южном Урале установится мороз до минус 16

Непосредственно в Челябинске 11 октября будет идти снег, временами — сильный, на дорогах гололедица от снежного наката, ночью минус 3−5, днем в пятницу — минус 1−3. Далее, ночью 12 октября небольшой снег и минус 5−7, днем в субботу без осадков и около нуля; ночью 13 октября минус 8−10, днем в воскресенье — от нуля до плюс 2, без осадков.