И.о. главы Дзержинска Михаил Клинков посетил парк «Утиное озеро»

Директор МАУ «Дирекция парков г. Дзержинска» Алексей Папертев рассказал, что на территории было заменено резиновое покрытие двух спортивных площадок. Также завершился первый этап очистки водоемов. На озере уже поселили пару лебедей. В следующем году планируется провести покрасочные работы, заменить некоторые лавочки и светильники. Кроме того, по просьбе жителей будут усилены крепления станций буккроссинга.