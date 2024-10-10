И.о. главы Дзержинска Михаил Клинков посетил парк «Утиное озеро»

Исполняющий обязанности главы Дзержинска Михаил Клинков посетил парк «Утиное озеро» в ходе рабочего объезда 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Поддерживать и развивать парк “Утиное озеро”, не меняя его экологической направленности, — одна из важнейших задач, стоящих перед Дирекцией парков. Следом за очисткой водоемов необходимо привести в порядок территорию, которая находится за границами парка и непосредственно примыкает к ого ограждению».
Директор МАУ «Дирекция парков г. Дзержинска» Алексей Папертев рассказал, что на территории было заменено резиновое покрытие двух спортивных площадок. Также завершился первый этап очистки водоемов. На озере уже поселили пару лебедей. В следующем году планируется провести покрасочные работы, заменить некоторые лавочки и светильники. Кроме того, по просьбе жителей будут усилены крепления станций буккроссинга.
В ближайшее время начнется подготовка новогоднего оформления парков. Их украсят световыми инсталляциями, фигурами и фотозонами.
По итогам визита Михаил Клинков поручил обновить центральную входную арку в парк, отремонтировать дорожки ко входу в парк с восточной стороны, а также установить на игровой площадке дополнительные качели для малышей.