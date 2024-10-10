The Cure выпустили сингл A Fragile Thing и опубликовали треклист будущего релиза

Размашистая рок-композиция с нежным фортепиано, впервые исполненная вживую еще в ноябре 2022 года, рассказывает о тяжелых отношениях между влюбленными. По словам лидера The Cure Роберта Смита, A Fragile Thing — «о том, как порой трудно быть тем человеком, которым действительно нужно быть».