The Cure выпустили сингл A Fragile Thing и опубликовали треклист будущего релиза

Британская рок-группа The Cure поделилась новой песней A Fragile Thing. Трек войдет в первый за 16 лет альбом коллектива Songs Of A Lost World.
Размашистая рок-композиция с нежным фортепиано, впервые исполненная вживую еще в ноябре 2022 года, рассказывает о тяжелых отношениях между влюбленными. По словам лидера The Cure Роберта Смита, A Fragile Thing — «о том, как порой трудно быть тем человеком, которым действительно нужно быть».
Ранее выходил первый сингл из студийника — Alone. Полный треклист Songs Of A Lost World выглядит так:
Долгожданный лонгплей увидит свет 1 ноября. Недавно Смит рассказал, почему работа над пластинкой так затянулась.