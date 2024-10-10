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The Cure выпустили сингл A Fragile Thing и опубликовали треклист будущего релиза

Британская рок-группа The Cure поделилась новой песней A Fragile Thing. Трек войдет в первый за 16 лет альбом коллектива Songs Of A Lost World.

Источник: Звук

Британская рок-группа The Cure поделилась новой песней A Fragile Thing. Трек войдет в первый за 16 лет альбом коллектива Songs Of A Lost World.

Размашистая рок-композиция с нежным фортепиано, впервые исполненная вживую еще в ноябре 2022 года, рассказывает о тяжелых отношениях между влюбленными. По словам лидера The Cure Роберта Смита, A Fragile Thing — «о том, как порой трудно быть тем человеком, которым действительно нужно быть».

Ранее выходил первый сингл из студийника — Alone. Полный треклист Songs Of A Lost World выглядит так:

Alone And Nothing Is Forever A Fragile Thing Warsong Drone: Nodrone I Can Never Say Goodbye All I Ever Am Endsong

Долгожданный лонгплей увидит свет 1 ноября. Недавно Смит рассказал, почему работа над пластинкой так затянулась.