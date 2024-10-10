Жительница Челябинска поселила в своей квартире 46 кошек

Женщина, по словам её матери, давно не интересуется жизнью родных, особенно сына. Долгое время, после смерти мужа, она злоупотребляла наркотиками. Позднее перешла на алкоголь. Все заработанные деньги тратит на кошек и совсем не обращает внимания на сына-подростка. 15-летний ребёнок всё реже посещает учебное заведение. К тому же, в школе его оставили на второй год.