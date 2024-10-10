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Жительница Челябинска поселила в своей квартире 46 кошек

По словам родственников, женщина, поселившая 46 пушистиков в доме, отказывается обсуждать с семьёй сложившуюся ситуацию. Основная их претензия состоит в том, что жить в квартире с большим числом кошек стало невозможно.

Источник: Freepik

За помощью родные кошатницы обратились к Юлии Сударенко, уполномоченной по правам человека в Челябинской области.

Женщина, по словам её матери, давно не интересуется жизнью родных, особенно сына. Долгое время, после смерти мужа, она злоупотребляла наркотиками. Позднее перешла на алкоголь. Все заработанные деньги тратит на кошек и совсем не обращает внимания на сына-подростка. 15-летний ребёнок всё реже посещает учебное заведение. К тому же, в школе его оставили на второй год.

Юлия Сударенко подключила к делу правозащитные организации, министерство образования и полицию. Омбудсмен планирует добиться через суд выселения кошек из квартиры.

Пока бабушка вместе с внуком живёт у сестры. Ей оформили временную опеку на подростка, сообщила омбудсмен. Мальчик вернулся к школьным занятиям.