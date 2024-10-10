Воронежцев предупредили о скоплении пожарных у «Галереи Чижова» 11 октября

Участникам необходимо будет в экипировке и со включенным дыхательным аппаратом забежать на 25-й этаж по лестнице. Принять участие в этих соревнованиях могут все структуры, у которых в штате есть спасатели или пожарные, имеющие допуск к работе в средствах индивидуальной защиты.