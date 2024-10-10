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Воронежцев предупредили о скоплении пожарных у «Галереи Чижова» 11 октября

У бизнес-центра пройдут соревнования пожарных и спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в пятницу, 11 октября, в бизнес-центре «Галерея Чижова» на улице Кольцовской пройдут соревнования. Пожарные и спасатели отработают скоростной подъем на высотное здание. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Участникам необходимо будет в экипировке и со включенным дыхательным аппаратом забежать на 25-й этаж по лестнице. Принять участие в этих соревнованиях могут все структуры, у которых в штате есть спасатели или пожарные, имеющие допуск к работе в средствах индивидуальной защиты.

В МЧС предупреждают горожан: завтра с 9:30 около «Галереи Чижова» будет много пожарной техники и спасателей. Воронежцев просят не беспокоиться — ситуация находится под контролем.

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