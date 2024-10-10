В Ростовской области пройдет субботник

По плану министерства ЖКХ в субботнике поучаствуют около 26 тысяч дончан и более 2500 организаций, задействуют порядка тысячи единиц техники.
От мусора очистят более 10 тыс. кв. м площади, с которых вывезут более тысячи тонн свалочных очагов.
«Такие масштабные мероприятия проводятся дважды в год — весной и осенью, в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области и решением губернатора Василия Голубева», — отмечает источник.
Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Ростове убрали более 200 тонн мусора.