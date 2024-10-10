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В Ростовской области пройдет субботник

Ростовская область, 10 октября 2024. DON24.RU. Осенний месячник чистоты завершит общий для всех донских муниципальных образований субботник. Об этом сообщает Правительство Ростовской области. Мероприятие пройдет на этой неделе.

По плану министерства ЖКХ в субботнике поучаствуют около 26 тысяч дончан и более 2500 организаций, задействуют порядка тысячи единиц техники.

От мусора очистят более 10 тыс. кв. м площади, с которых вывезут более тысячи тонн свалочных очагов.

«Такие масштабные мероприятия проводятся дважды в год — весной и осенью, в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области и решением губернатора Василия Голубева», — отмечает источник.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Ростове убрали более 200 тонн мусора.

экология