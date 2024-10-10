Полтысячи благоустройств и 151 ремонт дорог: в ГАТИ согласовали новый адресный план

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего в базе числится более 2 тыс. городских объектов, за проведением работ на которых следит инспекция. По 839 адресам проводится реконструкция фасадов домов, также в зоне ведения ГАТИ 636 работ на инженерных сетях, 448 работ по благоустройству территорий, 170 — у социальных объектов, 151 ремонт дорог и другие мероприятия.
«С переходом на следующий год планируются работы по замене трамвайных путей на улице Бабушкина и Рабфаковской улице, создание городской автостоянки на Конюшенной площади, а также работы на инженерных сетях во всех районах города. С полным перечнем заявленных работ возможно ознакомиться на сайте инспекции», — сообщили в ГАТИ.
Оперативная адресная программа составляется раз в квартал. Она позволяет проводить работы с минимальными неудобствами для жителей. Так, например, если какой-либо сквер города ожидает благоустройства, сотрудники ГАТИ направляют владельцам инженерных сетей уведомление о заблаговременной проверке коммуникаций.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Галерной улице ограничат 5 октября из-за дорожных работ.