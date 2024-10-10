Полтысячи благоустройств и 151 ремонт дорог: в ГАТИ согласовали новый адресный план

Всего в базе числится более 2 тыс. городских объектов, за проведением работ на которых следит инспекция. По 839 адресам проводится реконструкция фасадов домов, также в зоне ведения ГАТИ 636 работ на инженерных сетях, 448 работ по благоустройству территорий, 170 — у социальных объектов, 151 ремонт дорог и другие мероприятия.