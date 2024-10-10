В Башкирии появятся новые полумиллионные штрафы

В Башкирии за неисполнение указов главы республики будут штрафовать. Денежное наказание будет достигать полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.
— Законопроект разработали в рамках исполнения указа Путина для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, — пояснил спикер Курултая Константин Толкачев.
Напомним, в Башкирии введен режим базовой готовности. Оперативный штаб возглавляет руководитель региона, чьи указы должны быть обязательны для исполнения.
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