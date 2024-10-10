Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кратковременный всплеск тепла»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

Похолодание придет в Петербург на смену теплой погоде 12 октября.

Сейчас в Харрисбурге: +9° 3 м/с 66% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Плотные облака затянули небо над Петербургом. Хмурая погода почти не оставляет надежды на теплый конец недели. Но как бы не так. Уже сегодня, 10 октября, температура в городе начнет повышаться и к вечеру достигнет +10 градусов. И это только начало потепления. В пятницу, 11 октября, столбик термометра может подняться до +15 градусов. Однако, как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в выходные будет не все так гладко.

— Это кратковременный всплеск тепла. Уже с субботы температура воздуха начнет понижаться и с воскресенья выйдет на максимальные дневные значения не выше +10 градусов, — написал синоптик в своем Telegram-канале.

На погоду в нашем регионе продолжают влиять циклоны. Так что помимо потепления в конце рабочей недели ожидаются еще и дожди. Они будут и в четверг, и в пятницу.

— Очередной циклон сегодня вышел на юг Балтики, к Датским проливам и будет снова смещаться на север. Это как раз тот превратившийся в обычный циклон ураган Kirk, который должен был «снести» Ленобласть. Но, к нашей радости, все это не так, — добавил Колесов.

Ветер в предстоящие сутки будет свежим, но сильных порывов не ожидается. Конечно, кроме прибрежных районов, где он может разогнаться до 15 метров в секунду.

А возвращаясь к выходным, Колесов отмечает, что осадков в эти дни будет мало. Дожди ожидаются только вечером в воскресенье.