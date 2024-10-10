«Кратковременный всплеск тепла»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

Плотные облака затянули небо над Петербургом. Хмурая погода почти не оставляет надежды на теплый конец недели. Но как бы не так. Уже сегодня, 10 октября, температура в городе начнет повышаться и к вечеру достигнет +10 градусов. И это только начало потепления. В пятницу, 11 октября, столбик термометра может подняться до +15 градусов. Однако, как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в выходные будет не все так гладко.