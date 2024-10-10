«Кратковременный всплеск тепла»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

Плотные облака затянули небо над Петербургом. Хмурая погода почти не оставляет надежды на теплый конец недели. Но как бы не так. Уже сегодня, 10 октября, температура в городе начнет повышаться и к вечеру достигнет +10 градусов. И это только начало потепления. В пятницу, 11 октября, столбик термометра может подняться до +15 градусов. Однако, как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в выходные будет не все так гладко.
— Это кратковременный всплеск тепла. Уже с субботы температура воздуха начнет понижаться и с воскресенья выйдет на максимальные дневные значения не выше +10 градусов, — написал синоптик в своем Telegram-канале.
На погоду в нашем регионе продолжают влиять циклоны. Так что помимо потепления в конце рабочей недели ожидаются еще и дожди. Они будут и в четверг, и в пятницу.
— Очередной циклон сегодня вышел на юг Балтики, к Датским проливам и будет снова смещаться на север. Это как раз тот превратившийся в обычный циклон ураган Kirk, который должен был «снести» Ленобласть. Но, к нашей радости, все это не так, — добавил Колесов.
Ветер в предстоящие сутки будет свежим, но сильных порывов не ожидается. Конечно, кроме прибрежных районов, где он может разогнаться до 15 метров в секунду.
А возвращаясь к выходным, Колесов отмечает, что осадков в эти дни будет мало. Дожди ожидаются только вечером в воскресенье.