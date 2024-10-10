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Власти Ростова запустили опрос о включении отопления

Жителям Ростова предлагают выбрать дату подключения тепла в жилых домах
Источник: Комсомольская правда

Отопление в детсадах, школах, поликлиниках и больницах Ростова-на-Дону запустят уже с 11 октября. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Запуск отопления требует времени, — отметил Алексей Логвиненко.

При этом дату подачи тепла в жилые дома власти хотят решить вместе с ростовчанами. Для этого в телеграм-канале сити-менеджера уже открыто голосование.

Выбрать предлагают один из трех вариантов: «пустить отопление также с 11 числа», «с 15 числа, так как еще тепло на улице» или «при среднесуточной температуре ниже +8 градусов».

— Предлагаю уже традиционно совместно принять решение. Сделаем, как решат большинство жителей. Прошу сегодня до конца дня выразить свое мнение, — написал Алексей Логвиненко.

Напомним, обычно отопительный сезон открывают не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше +8 градусов.