Нижегородский математик оценил шансы на победу в лотерее

Лотерея фактически сводится к угадыванию набора чисел, и все возможные комбинации равновероятны. Об этом заявил доктор физико-математических наук, завкафедрой теории вероятностей и анализа данных ННГУ Андрей Зорин.
По его словам, наблюдения за результатами прошлых розыгрышей не помогут предсказать будущие числа, поскольку каждый набор имеет одинаковые шансы на победу.
Для примера Зорин назвал лотерею «5 из 36».
«Чтобы выиграть главный приз в миллион рублей, необходимо угадать все пять чисел. Согласно данным, общее количество возможных комбинаций составляет 376 992, и лишь одна из них принесёт победу», сказал математик в беседе с «Открытым Нижним».
Он уточнил, что шанс угадать хотя бы два числа в этой лотерее — 13,2%, а вероятность выиграть главный приз — чуть более двух с половиной десятитысячных процента.
«Если покупать билеты регулярно, то на долгой дистанции такой подход ведет к разорению», — считает эксперт.
Он добавил, что средний выигрыш в этой лотерее составляет 16,8 рубля, а стоимость одного билета — 50 рублей.