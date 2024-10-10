В нескольких районах Москвы выпал первый снег

Выпадение первого снега зафиксировали в Митино и в Новой Москве. Снежинки растаивают еще в воздухе, поэтому снежный покров в указанных районах столицы пока отсутствует.
До этого синоптики прогнозировали вероятность выпадения первого снега в Москве уже 14 октября. При этом устойчивый снежный покров образуется в столичном регионе не ранее ноября. Пока же температура воздуха в дневное время суток не позволяет зимним осадкам держаться на поверхности.
Сентябрь и первая декада октября 2024 года в российской столице отличались аномально теплой для этого времени года температурой воздуха. В Москве и Подмосковье она на несколько градусов превышала климатическую норму начала осени.
Лишь с 9 октября в российской столице началось похолодание, а 7 октября в Москве стартовал отопительный сезон. Первыми отопление получили объекты социальной инфраструктуры города, включая школы, детские сады и больницы. Затем тепло поступило в жилые дома и офисные помещения. В последнюю очередь отапливать начнут торговые точки и промышленные предприятия российской столицы.