В нескольких районах Москвы выпал первый снег

До этого синоптики прогнозировали вероятность выпадения первого снега в Москве уже 14 октября. При этом устойчивый снежный покров образуется в столичном регионе не ранее ноября. Пока же температура воздуха в дневное время суток не позволяет зимним осадкам держаться на поверхности.