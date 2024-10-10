А царь-то голый! Самую роскошную баню империи сносят в Петербурге

Долгая стройка завершилась в 1885 году и достаточно быстро комплекс стал очень популярен у петербуржцев. При входе гостей встречал швейцар. В самом комплексе были бассейны, в которых даже устраивали соревнования пловцы, оздоровительный душ-шарко, комнаты релакса в псевдо-китайском стиле, парные, хамам. Для полного комфорта действовала библиотека, ресторан и пивной буфет, бильярдная. Ожидать своей очереди в парную предлагали в зале с бамбуковой мебелью, или в зале с цветами и мягкими диванами.