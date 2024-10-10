А царь-то голый! Самую роскошную баню империи сносят в Петербурге

В Санкт-Петербурге исчезнут культовые бани купца Егорова. Сегодня шестиэтажный комплекс на Малом Сампсониевском проспекте, 5 находится в запущенном состоянии и из него сделают школу. Правда, рады не все — градозащитники бьют тревогу, есть те, кто выступает за реконструкцию объекта, но никак не снос некоторых стен.
Но чем так знамениты и ценны бани Егорова?
Купец разорился.
«Роскошь — удобство — гигиена», — таков был девиз этого учреждения. Купец и меценат Ефим Савельевич Егоров в конце XIX века решился на самый амбициозный проект своего времени. В течении десяти лет он строил величественный шестиэтажный особняк, который стал «Домом народного здравия» с банями, бассейнами, душем и даже рестораном.
Разрешение на строительство купец получил в 1875 году и с того времени все свои свободные средства пускал на диковинный для горожан бизнес-проект. Архитектором фешенебельного банного комплекса стал молодой архитектор, граф Павел Сюзор, который за это здание позже получил золотую медаль на выставке в Вене.
Долгая стройка завершилась в 1885 году и достаточно быстро комплекс стал очень популярен у петербуржцев. При входе гостей встречал швейцар. В самом комплексе были бассейны, в которых даже устраивали соревнования пловцы, оздоровительный душ-шарко, комнаты релакса в псевдо-китайском стиле, парные, хамам. Для полного комфорта действовала библиотека, ресторан и пивной буфет, бильярдная. Ожидать своей очереди в парную предлагали в зале с бамбуковой мебелью, или в зале с цветами и мягкими диванами.
По задумке Егорова комплексом могли воспользоваться все слои населения — цена на русские бани и парилки для бедняков начинались от 3 копеек. А модное в ту пору лечение гидротерапией и электричеством (а еще мраморные ванны) уже позволяли себе более обеспеченные петербуржцы.
Хотя бани строили по проекту высочайше утвержденному самим императором, достоверно неизвестно — посещал ли здешнюю парилку царь и прочие члены дома Романовых. Но петербургские аристократы любили сюда заглядывать, ценя предлагаемые роскошь и комфорт. Так среди именитых гостей был Григорий Распутин — сибирский мужик привез с собой в Петербург привычку париться в банях. Кстати, отдых одиозного старца в фешенебельных банях неоднократно эксплуатировали журналисты, которые писали небылицы о похождениях Распутина.
В начале XX века банный комплекс Егорова был одним из самых знаменитых в России, не уступая славе московских «Сандуновских бань». Правда, самому Егорову он дохода не принес — вложив огромные деньги в этот проект, купец разорился.
С приходом советской власти величественный по тем временам проект заглох — здания были переделаны под жилые дома, а и стали более известны не как место «народного здравия», а точкой, где когда-то арестовали Владимира Ленина. Сейчас же в здании появится школа на 175 мест.
Мылись все!
Надо отметить, что Егоровские бани были хоть и самым масштабным проектом Петербурга, но не единственным помывочным местом. С первого дня основания города в Петербурге появились общественные бани, плата за вход в которые была доступна даже самым бедным слоям населения. Так повелел Пётр I. Поэтому грязным и нестриженым в новой столице не ходил ни один работник.
Причем, бани почти сразу были разделены на мужские и женские, хотя народ по привычке мылся вместе. Боролись с этим вплоть до XIX века — за несоблюдение правил штрафовали хозяина бани.
Более состоятельные петербуржцы выбирали ванны. Самая знаменитая ванна сохранилась в Баболовском дворце Царского Села — это огромная неподъёмная глыба гранита, вытесанная в камне Самсоном Сухановым. А вот в квартирах ванн почти не было — настолько дорогое удовольствие могли позволить себе лишь императоры. Любопытно, что в саму ванну ложились только, если она была устлана изнутри хлопковой или шёлковой тканью. Ванны, до появления в 1860-х годах смесителей, набирали вёдрами, которые вручную таскали со двора.
Что сейчас с банями?
Утром 9 октября градозащитники обратили внимание на частичный снос бань, который произвела фирма, занимающаяся реконструкцией объекта. Комитет по охране памятников (КГИОП) обратился в полицию по факту несогласованного демонтажа котельной рядом с историческим зданием Егоровых в Выборгском районе. Согласованный проект ремонта не предусматривает сноса исторических зданий и капитальных стен. Замене подлежат кровля и некоторые стены без изменения конфигурации, а также некоторые внутренности здания.