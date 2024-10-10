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Дальнобойщик за три рейса слил три тонны топлива в Лиде

В Лиде дальнобойщик за три рейса слил почти три тонны топлива.

Источник: Комсомольская правда

Дальнобойщик из Лиды за три рейса слил почти три тонны дизтоплива, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратился директор лидской фирмы грузоперевозок, который хотел установили причины пропажи большого количества топлива.

Оперативники выяснили, что причастен 30-летний дальнобойщик. Лидчанин совершил три рейса в Москву и слил по приезду оставшееся топливо, объем которого составил без малого три тонны. Украденное горючее водитель продал другим людям.

— Материальный ущерб фирме превысил 7100 белорусских рублей, — прокомментировали в УВД.

Известно, что ранее дальнобойщика уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас ему инкриминируют присвоение либо растрату, совершенную повторно. Дальнобойщику грозит до 5 лет лишения свободы.

А еще белорус трагически погиб из-за обрушения части фермы под Новогрудком: «МАЗ тронулся с места и разбил стену коровника».