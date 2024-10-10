Дальнобойщик за три рейса слил три тонны топлива в Лиде

Дальнобойщик из Лиды за три рейса слил почти три тонны дизтоплива, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратился директор лидской фирмы грузоперевозок, который хотел установили причины пропажи большого количества топлива.
Оперативники выяснили, что причастен 30-летний дальнобойщик. Лидчанин совершил три рейса в Москву и слил по приезду оставшееся топливо, объем которого составил без малого три тонны. Украденное горючее водитель продал другим людям.
— Материальный ущерб фирме превысил 7100 белорусских рублей, — прокомментировали в УВД.
Известно, что ранее дальнобойщика уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас ему инкриминируют присвоение либо растрату, совершенную повторно. Дальнобойщику грозит до 5 лет лишения свободы.
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