В МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре, снеге и гололедице

По данным Уральского гидрометцентра, 11 октября ночью в Екатеринбурге будет −4°, ожидается снег. Днем потеплеет до 0°, временами пройдут небольшие осадки. Ветер 6 м/с. В субботу, 12 октября, ночная температура воздуха составит −4°, дневная — +2°. В этот день в уральской столице осадки не ожидаются, ветер 3−5 м/с.