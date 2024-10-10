В ИК-26 прошла под Самарой церемония бракосочетания трёх осужденных

В расположенной под Самарой в селе Спиридоновка исправительной колонии строго режима № 26 трое осужденных сочетались законным официальным браком.
Торжественную церемонию бракосочетания трёх пар новобрачных провели представители отдела ЗАГС Волжского района, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
Регистрация отношений с партнёрами и получение нового социального статуса благотворно влияют на поведение осужденного, на его моральные принципы и желание как можно скорее пройти весь путь исправления, отметило руководство исправительного учреждения.
«Такие мероприятия как бракосочетания направлены на поддержание и укрепление социально-полезных связей осужденных, что оказывает положительное влияние на их дальнейшую ресоциализацию и социальную адаптацию после освобождения», — сказал начальник ИК-26 Виталий Ежиков.