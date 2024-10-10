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Сильные дожди пройдут 11 октября во многих районах Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди ожидаются днем 11 октября во многих районах республики. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 5 м/с 50% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, в дневные часы во многих районах сильные. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов, днем — от 11 по западу до 21 градуса по востоку.