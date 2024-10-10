Сибирячка спасла жизнь собственному двойнику

«Первый раз какому-то моему генетическому двойнику понадобилась помощь ещё в 2020 -ом году, — рассказывает Ольга Хушкееева. — Тогда я только отдала свой биоматериал в регистр доноров костного мозга. К сожалению, тут помочь я не смогла — готовилась к плановой операции. Второй раз позвонили и сообщили, что я генетически полностью совпала с человеком, которому требуется срочная помощь, уже в конце 2023-го года. Я согласилась без раздумий, хотя и было немного страшновато. Ничего про этого близнеца не знаю, только что он из Санкт-Петербурга и был буквально при смерти. А мои клетки должны его спасти».