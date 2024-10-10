«От волнения захватывал дух, я это сделала!» Белоруска Наталья Дорошко выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2024»

Сказано, что принимать участие в указанном конкурсе красоты могут замужние, разведенные, овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Также говорится, что особенность конкурса состоит в том, что это не просто смотр красоты, но еще и социальный проект, где участницы освещают какую-то важную проблему.