«От волнения захватывал дух, я это сделала!» Белоруска Наталья Дорошко выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2024»

Белоруска Наталья Дорошко выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2024» (Mrs Universe −2024). Об этом рассказали в соцсетях организаторы мероприятия, передает Sputnik.by.
В сообщении сказано, что международный конкурс красоты проходил в период со 2 по 10 октября 2024 года в Южной Корее в городе Инчхон. В финале конкурса красоты принимали участие женщины из Азиатско-тихоокеанского региона, постсоветского пространства, а также Европы и США.
Белоруска Наталья Дорошко выиграла конкурс «Миссис Вселенная — 2024». Также сказано, что первой вице-миссис оказалась представительница Северной Азии Никита Кушва. Третье место заняла представительница России Наталья Чистякова.
Сказано, что принимать участие в указанном конкурсе красоты могут замужние, разведенные, овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Также говорится, что особенность конкурса состоит в том, что это не просто смотр красоты, но еще и социальный проект, где участницы освещают какую-то важную проблему.
Белоруска Дорошко у себя в соцсетях поделилась эмоциями от победы в конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2024», написав:
«От волнения захватывал дух! Я это сделала! Это моя история».
Она добавила, что до сих пор еще не пришло осознание от случившегося и добавила, что записывает сообщение и нее дрожит голос.
«Беларусь выиграла. “Mrs Universe — 2024” являюсь я — Дорошко Наталья, белорусочка. Честно, эмоции до сих пор меня переполняют, но я знаю, какую огромную работу я проделала, как меня поддерживали, помогали все».
В соцсетях белоруска показала свою награду.
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