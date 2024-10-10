Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На набережной Белой в Уфе торжественно открыли колоннаду

Уфимская колоннада является второй такой во всем мире.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоялось торжественное открытие колоннады на набережной Белой в районе Монумента Дружбы. На церемонии присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Первый камень в фундамент будущего символа дружбы республик.

— Убежден, что архитектурное сооружение станет одним из ярких достопримечательностей Уфы, излюбленным местом отдыха горожан вашей прекрасной столицы, — выразил надежду Бжания.

Напомним, уфимская колоннада представляет собой точную копию сухумской и является второй такой в мире. Она состоит из 22 колонн, высота которых достигает 12 метров и может выдержать любую непогоду.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.