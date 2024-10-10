На набережной Белой в Уфе торжественно открыли колоннаду

В Уфе состоялось торжественное открытие колоннады на набережной Белой в районе Монумента Дружбы. На церемонии присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Первый камень в фундамент будущего символа дружбы республик.
— Убежден, что архитектурное сооружение станет одним из ярких достопримечательностей Уфы, излюбленным местом отдыха горожан вашей прекрасной столицы, — выразил надежду Бжания.
Напомним, уфимская колоннада представляет собой точную копию сухумской и является второй такой в мире. Она состоит из 22 колонн, высота которых достигает 12 метров и может выдержать любую непогоду.
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