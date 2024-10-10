Суд помог вернуть омичке украденные мошенниками деньги

Телефонные мошенники украли у омички 105 тыс. рублей. Полицейские установили личность злоумышленника и завели уголовное дело.
Из материалов дела следует, что в ноябре прошлого года неизвестные ввели омичку в заблуждение и вынудили ее перевести им 105 тыс. рублей.
Полицейские установили личность владельца счета. Им оказался житель Нижнего Новгорода.
«По инициативе прокурора Полтавского района Омской области суд взыскал с владельца счета сумму неосновательного обогащения в пользу пострадавшей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас на счета ответчика наложен арест. Прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее мы писали, что омский пенсионер через суд смог вернуть украденные мошенниками 100 тысяч рублей.