В России прошла первая защита докторской диссертации по когнитивным наукам

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Профессор НИУ ВШЭ Василий Ключарев впервые в истории России защитил докторскую диссертацию по когнитивным наукам — новой специальности, которая была утверждена в РФ лишь в 2021 году. Данное событие отражает признание важности и актуальности данной научной дисциплины, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Это важный шаг не только для меня, но и для всего научного сообщества. Долгое время когнитивные науки в Советском Союзе не пользовались популярностью. Это привело к отставанию в этом направлении. Исследования проводились, но они были встроены в другие научные области. Создание отдельной специальности по когнитивным наукам и возможность защищать кандидатские и докторские диссертации в этой области — знак признания на государственном уровне», — пояснил профессор Ключарев.
Как отмечается в сообщении, профессор Ключарев и его коллеги по Институту когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ развивают данную область знаний в России начиная с 2011 года, когда в стенах ВШЭ была создана Научно-учебная лаборатория когнитивных исследований. За десять лет ее работы ученым удалось убедить представителей Министерство науки и высшего образования РФ создать отдельную специальность и диссертационный совет по когнитивным исследованиям.
Первым обладателем докторской диссертации в этой области стал сам Ключарев, защитивший работу, связанную с исследованием феномена конформизма — склонности людей подстраивать свои решения под мнение окружающих. Профессор НИУ ВШЭ и его коллеги всесторонне изучили природу конформизма при помощи современных технологий сканирования мозга, в том числе магнитно-резонансной томографии, транскраниальной магнитной стимуляции, электроэнцефалографии и магнитоэнцефалографии.
«Чтобы понять, как работает система, то есть человеческий мозг, мы должны изучить буквально все: нейрофизиологию, биохимию, особенности социального поведения, социокультурные характеристики. Важно уметь математически описать все процессы, использовать различные современные технологии нейровизуализации и анализа данных. Даже такая модная сегодня тема, как искусственный интеллект, зависит от когнитивных исследований. Когнитивистика — это в общем-то наука о понимании всего», — подытожил профессор Ключарев.