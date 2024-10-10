В России прошла первая защита докторской диссертации по когнитивным наукам

«Это важный шаг не только для меня, но и для всего научного сообщества. Долгое время когнитивные науки в Советском Союзе не пользовались популярностью. Это привело к отставанию в этом направлении. Исследования проводились, но они были встроены в другие научные области. Создание отдельной специальности по когнитивным наукам и возможность защищать кандидатские и докторские диссертации в этой области — знак признания на государственном уровне», — пояснил профессор Ключарев.