День отца в 2024 году: история праздника, мероприятия в России, обычаи в разных странах

День отца в России в 2024 году будет отмечаться в четвертый раз. Как появился этот праздник, когда его отмечают и чем отцам заняться в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают День отца в России.
Празднование Дня отца — добрая традиция во многих странах мира. Для России это молодой праздник. 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, которым постановил отмечать День отца ~в третье воскресенье октября~.
По задумке праздник должен помочь укреплению института семьи в России и повышению значимости отцовства в воспитании детей. Незадолго до подписания указа, 25 августа того же года, с инициативой учреждения Дня отца выступили представители «Союза отцов», рассказал «Газете.Ru» председатель центрального совета этой всероссийской общественной организации Александр Заремба.
«У нас существует множество государственных праздников. Есть День матери, День бабушки и День дедушки тоже есть. А вот Дня отца не было. Тем временем, хорошо известно, что ребенок гармонично развивается только в полноценной семье, где есть мама и папа. Мама воспитывает его с точки зрения духовного, культурного, нравственного развития. А отец учит быть патриотом, достойным гражданином своей страны, на собственном примере показывая важность активной жизненной позиции», — пояснил Заремба.
Традиции празднования Дня отца.
Многие российские регионы начали отмечать День отца задолго до 2021 года. В 2008-м, накануне Дня семьи, президент РФ отметил, что отцам нужно уделять особое внимание, так как они непосредственно участвуют в воспитании детей. В том же году День отца начали отмечать в Новосибирске, Череповце, Липецкой, Волгоградской, Ульяновской и Курской областях. В 2009-м к чествованию пап присоединился Алтайский край.
В 2014 году в Москве впервые прошел масштабный фестиваль «Папа Фест», идею которого быстро подхватили в других городах. Разные регионы делали ставку на разные мероприятия: где-то делали акцент на конкурсы и состязания, где-то — на выступления артистов или даже на выставки старинных авто.
Сегодня День отца отмечают во всех регионах России, у праздника начинают появляться свои традиции.
Как пройдет День отца в 2024 году.
Концепцию проведения праздника в 2024 году по просьбе российского правительства подготовил «Союз отцов». В ее основе лежит идея, что День отца папа проводит со своей семьей, рассказал Заремба.
«От Камчатки до Калининграда День отца 20 октября 2024 года начнется с зарядки. Она может проходить дома или на открытом воздухе, главное, чтобы отец принимал в ней участие вместе с детьми», — рассказал Заремба.
Второй этап праздника — посадка плодовых деревьев всей семьей. «Союз отцов» предлагает сделать это на территориях школ, детских садов и парков.
Третья активность — приготовление любимого блюда вместе с детьми. Например, любимой всеми жареной картошки. Именно это блюдо было признано народным в процессе голосования членов «Союза отцов» по всей России.
После обеда отцам вместе с детьми предлагают отправиться почтить память предков. Например, сходить с цветами к памятникам Великой Отечественной войне, к Вечному огню или к могилам ушедших родных. В этом вопросе каждая семья определяет приоритет самостоятельно, подчеркнул Заремба.
Завершить празднование Дня отца в России предлагается дворовыми играми. Например, отцы могут отметить дату с детьми совместной игрой в баскетбол, волейбол, городки, шашки, шахматы и т. д. А перед сном «Союз отцов» очень советует папам почитать детям сказку.
О самых ярких моментах праздника отцов призывают отчитываться в социальных сетях.
Почему важно отмечать День отца.
Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович отметила, что долгое время папы в России были незаслуженно обделены признанием.
В многодетной семье папа не только трудится на двух-трех работах, но и помогает с уроками и умеет все делать по дому, продолжила Кондратович. По ее словам, День отца в России — праздник очень важный и своевременный.
«Смысл праздника в том, чтобы поднять статус отца. Мы в Подмосковье даже форум стали проводить в преддверии этого праздника. Называется он “Отец. Отцовство. Отечество”. В основе его важная мысль, что отец — всему голова», — резюмировала Кондратович.
Как отмечают День отца за рубежом.
Большинство стран мира отмечают День отца в третье воскресенье июня.
* В США в этот день стараются поддержать пап с низкими доходами, которые одни воспитывают детей.
* А вот в Японии День отца получил новое название — День мальчиков. В этот праздник им дарят особенные, мужские подарки — мечи, ножи и другие виды оружия.
* В Австралии День отца традиционно отмечают на природе в формате пикника, чтобы укрепить семейные отношения.
* В Италии день отца — повод подарить папе новый парфюм.
В России пока не зародилось традиций относительно подарков папам, но что бы вы ни решили презентовать на День отца, главное — сделать это с любовью.