День отца в 2024 году: история праздника, мероприятия в России, обычаи в разных странах

«У нас существует множество государственных праздников. Есть День матери, День бабушки и День дедушки тоже есть. А вот Дня отца не было. Тем временем, хорошо известно, что ребенок гармонично развивается только в полноценной семье, где есть мама и папа. Мама воспитывает его с точки зрения духовного, культурного, нравственного развития. А отец учит быть патриотом, достойным гражданином своей страны, на собственном примере показывая важность активной жизненной позиции», — пояснил Заремба.