Новые муниципальные округа появятся в Иркутской области

На ближайшей сессии областного парламента, которая пройдет 16 октября, депутатам будет представлен доклад о состоянии местного самоуправления в 2023 году. Его подготовила Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. Исполнительный директор ассоциации Зоя Масловская пояснила членам комитета, что речь пойдет о ходе реализации нацпроектов, о кадровой ситуации на муниципальной службе, а также о наиболее актуальных вопросах, с которыми обращаются к властям местные жители.