Комплекс «Алеся» начнет работу для продления метро на улице Богдановича

В Минске готовят к запуску тоннелепроходческий комплекс «Алеся» для продления метрополитена, сообщили в «Минскстрое».
На данный момент метростроевцы сооружают стартовый котлован, от которого начнет работать тоннелепроходческий механизированный комплекс «Алеся».
Работы проводятся на участке, который с обеих сторон примыкает к улице Максима Богдановича, на отрезке от улицы Некрасова до улицы Веры Хоружей.
В «Минскстрое» сказали о масштабных работах по перекладке инженерных сетей водопровода, хозбытовой канализации, теплотрассы.
— Создаются временные объезды, благоустраивается прилегающая территория, — пояснили на предприятии.
Кроме того, строителями при необходимости создаются защитные сооружения из буронабивных свай по маршруту следования «Алеси», уходящие вглубь на 19 метров. Сваи создают надежный барьер для существующей застройки.
Тоннелепроходческий комплекс готовится к запуску для продления метро. По новому маршруту он пройдет от площади Бангалор до станции «Юбилейная площадь» поочередно двумя тоннелями свыше 6 километров.
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