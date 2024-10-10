В Ростове спасли мужчину с раздробленными ногами

В Ростове-на-Дону медики провели сложную операцию пациенту с раздробленными ногами. Теперь мужчина сможет ходить с протезом, рассказали в министерстве здравоохранения региона.
Помощь потребовалась 64-летнему жителю Дона. Этой весной он хотел вспахать огород, но, когда начал заводить мотоблок, фреза ухватила штанину, затянула ее и сильно повредила правую ногу. Также серьезную травму получило левое колено.
Операцию провели в Центре ортопедии и травматологии РостГМУ. Специалисты выполнили эндопротезирование коленного сустава и восстановили капсульно-связочный аппарат.
— Мужчина начнет становиться на ногу через три месяца, после этого сделают протез. Пациент сможет ходить, — подчеркнули в минздраве Ростовской области.
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