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В Ростове спасли мужчину с раздробленными ногами

Врачи в Ростове помогли пациенту с раздробленными ногами, теперь мужчина сможет ходить.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону медики провели сложную операцию пациенту с раздробленными ногами. Теперь мужчина сможет ходить с протезом, рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Помощь потребовалась 64-летнему жителю Дона. Этой весной он хотел вспахать огород, но, когда начал заводить мотоблок, фреза ухватила штанину, затянула ее и сильно повредила правую ногу. Также серьезную травму получило левое колено.

Операцию провели в Центре ортопедии и травматологии РостГМУ. Специалисты выполнили эндопротезирование коленного сустава и восстановили капсульно-связочный аппарат.

— Мужчина начнет становиться на ногу через три месяца, после этого сделают протез. Пациент сможет ходить, — подчеркнули в минздраве Ростовской области.

Ранее в донской столице от инсульта спасли мужчину с «синдромом салона красоты».