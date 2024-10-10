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OG Buda опубликовал куплет на английском языке

Хип-хоп-музыкант OG Buda в своих соцсетях выложил скриншот заметки с текстом куплета на английском языке.

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант OG Buda в своих соцсетях выложил скриншот заметки с текстом куплета на английском языке.

В лирике рэпер заявляет, что был бы всемирно известен, если бы писал на английском. Свое объединение OG Buda хотел бы превратить в аналог лейбла Дрейка OVO Sound — OVO Russia. Также артист называет свой стиль смесью Young Thug и Бразильца (участника хип-хоп-группы «Рыночные отношения») и сравнивает себя с Лил Уэйном.

11 октября увидит свет восьмой альбом исполнителя FREERIO 3.

Недавно мы рассказывали о свежей пластинке молодого калуги, где на фитах можно услышать OG Buda.