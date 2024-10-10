OG Buda опубликовал куплет на английском языке

В лирике рэпер заявляет, что был бы всемирно известен, если бы писал на английском. Свое объединение OG Buda хотел бы превратить в аналог лейбла Дрейка OVO Sound — OVO Russia. Также артист называет свой стиль смесью Young Thug и Бразильца (участника хип-хоп-группы «Рыночные отношения») и сравнивает себя с Лил Уэйном.