Губернатор Воронежской области: на 56-м году жизни скончался Аркадий Фосман

На 56-м году, окруженный родными, ушел из жизни Аркадий Фосман — основатель и председатель совета директоров группы компаний «Благо». Свою трудовую жизнь он посвятил производству растительного масла, модернизации заводов в нашем регионе.
Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале, что неоднократно встречался с Аркадием Валерьевичем в Воронежской области. Группа компаний «Благо» осуществила модернизацию нескольких заводов в нашем регионе, построила новые элеваторы, наладила железнодорожные отгрузки масла из Воронежа в Китай и взяла на себя значительные экспортные обязательства.
— Благодаря усилиям Аркадия Валерьевича аграрная продукция нашего региона стала известна за пределами страны. Фосман был человеком с ясными целями, не боявшимся брать на себя сложные проекты и строить амбициозные планы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Аркадия Валерьевича, а также всему коллективу ГК «Благо».