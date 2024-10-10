Губернатор Воронежской области: на 56-м году жизни скончался Аркадий Фосман

— Благодаря усилиям Аркадия Валерьевича аграрная продукция нашего региона стала известна за пределами страны. Фосман был человеком с ясными целями, не боявшимся брать на себя сложные проекты и строить амбициозные планы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Аркадия Валерьевича, а также всему коллективу ГК «Благо».