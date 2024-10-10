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Губернатор Воронежской области: на 56-м году жизни скончался Аркадий Фосман

В четверг, 10 октября, губернатор Воронежской области с прискорбием сообщил о тяжелой утрате.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

На 56-м году, окруженный родными, ушел из жизни Аркадий Фосман — основатель и председатель совета директоров группы компаний «Благо». Свою трудовую жизнь он посвятил производству растительного масла, модернизации заводов в нашем регионе.

Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале, что неоднократно встречался с Аркадием Валерьевичем в Воронежской области. Группа компаний «Благо» осуществила модернизацию нескольких заводов в нашем регионе, построила новые элеваторы, наладила железнодорожные отгрузки масла из Воронежа в Китай и взяла на себя значительные экспортные обязательства.

— Благодаря усилиям Аркадия Валерьевича аграрная продукция нашего региона стала известна за пределами страны. Фосман был человеком с ясными целями, не боявшимся брать на себя сложные проекты и строить амбициозные планы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Аркадия Валерьевича, а также всему коллективу ГК «Благо».

сказал глава региона