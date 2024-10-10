В Советском районе Воронежа на 17 часов отключат воду

Жители пяти улиц, двух микрорайонов, коттеджного поселка и дачного товарищества останутся без воды с 21:00 11 октября до 14:00 12 октября. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.
В это время в доме № 21 по улице Любы Шевцовой будут менять задвижку диаметром 600 мм. В этой связи без воды останутся жители по следующим адресам:
— улица Краснозвездная 2, 4, 6, 8, 10;
— улица Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34;
— улица Перхоровича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
— улица Южно-Моравская, 29, 31, 31а, 33, 35;
— проспект Патриотов, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 50, 50а, 50б, 50 В, 52 (медико-санитарная часть);
— ДНТ «Лазурит-Тепличный», коттеджный поселок «Гардарика», микрорайоны Тенистый и Первое Мая.
О точках подвоза воды станет известно позднее.