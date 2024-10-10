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Шумовые полосы появились на участке трассы «Воронеж-Луганск»

Они привлекают внимание автомобилистов вибрацией и шумом.

Источник: ГАИ Воронежской области

Шумовые полосы нанесли на опасный участок на 105 километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Острогожском муниципальном районе Воронежской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона 10 октября.

Новые элементы появились в рамках мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков на региональных дорогах. Шумовая полоса считается эффективным способом.

— Это искусственно созданная неровность на поверхности дороги, в виде поперечных полос, которые вызывают вибрацию автомобиля, сопровождающуюся повышенным шумовым эффектом. Так, водитель получает сигнал о приближении неблагоприятного участка дороги, — пояснили в ГАИ по Воронежской области.

ГИБДД