Подготовка к пожароопасному сезону 2025 стартовала в Иркутской области

В Иркутской области стартовала подготовка к пожароопасному периоду. Такое поручение отдал губернатор региона Игорь Кобзев. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в первую очередь будут проверять лесопожарные формирования.
В первую очередь обращаем внимание на состояние техники, необходимо оперативно определить, что нужно отремонтировать, и какую технику докупить к сезону 2025 года. Конечно, продолжим работу над развитием материально-технической базы, в том числе по нацпроекту «Экология». По Усть-Илимскому району видим, что эффективность работы в сезон 2024 года высокая, — сказал зампред Владимир Читоркин.
Первым на проверке стали формирования Усть-Илимского района. За зиму работники отдохнут и пополнят знания. После чего смогут приступить к активной работе и охране лесов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 10 октября маломерные суда не смогут ходить по рекам Иркутской области. За нарушение судоводители поплатятся штрафом.