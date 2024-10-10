Подготовка к пожароопасному сезону 2025 стартовала в Иркутской области

В первую очередь обращаем внимание на состояние техники, необходимо оперативно определить, что нужно отремонтировать, и какую технику докупить к сезону 2025 года. Конечно, продолжим работу над развитием материально-технической базы, в том числе по нацпроекту «Экология». По Усть-Илимскому району видим, что эффективность работы в сезон 2024 года высокая, — сказал зампред Владимир Читоркин.