Глеб Никитин встретился с новым тренером ФК «Пари НН» Виктором Гончаренко

Глеб Никитин встретился с новым главным тренером футбольного клуба «Пари НН» Виктором Гончаренко и профильным зампредом Максимом Гафуровым. Об этом глава Нижегородской области сообщил в своём Telegram-канале.
На встрече обсудили планы и задачи футбольной команды.
Губернатор подчеркнул, что тренерский штаб, игроки и болельщики сейчас очень замотивированы и рассчитывают на хороший результат.
По словам Глеба Никитина, Виктор Гончаренко — это опытный тренер, который давно тренирует российских футболистов и может выстроить игру команды.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что новый тренер ФК «Пари НН» Гончаренко провел первую тренировку.