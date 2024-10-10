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Глеб Никитин встретился с новым тренером ФК «Пари НН» Виктором Гончаренко

На встрече обсудили планы и задачи футбольной команды.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин встретился с новым главным тренером футбольного клуба «Пари НН» Виктором Гончаренко и профильным зампредом Максимом Гафуровым. Об этом глава Нижегородской области сообщил в своём Telegram-канале.

На встрече обсудили планы и задачи футбольной команды.

Губернатор подчеркнул, что тренерский штаб, игроки и болельщики сейчас очень замотивированы и рассчитывают на хороший результат.

По словам Глеба Никитина, Виктор Гончаренко — это опытный тренер, который давно тренирует российских футболистов и может выстроить игру команды.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что новый тренер ФК «Пари НН» Гончаренко провел первую тренировку.