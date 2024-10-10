В 14 классах Петербурга приостановили учебный процесс из-за ОРВИ

Несмотря на похолодание и дожди в Петербурге, о всплеске простудных заболеваний городской Роспотребнадзор пока не сообщает. Последний раз о росте заболеваемости гриппoм и ОРВИ говорили месяц назад. Тогда, с 9 по 15 сентября, показатель вырос на 60,23 процента. На этой неделе среди заболевших оказалось немало детей. В школах и садах приостановили учебный процесс. Об этом SPB.KP.RU узнал в городском Комитете по образованию.
— По информации на 9 октября, из-за гриппа, ОРВИ и Covid-19 в Санкт-Петербурге приостановлен учебный процесс в 14 классах восьми школ.
Малыши тоже стали чаще простужаться. Сейчас учебный процесс приостановлен в четырех детских садах. Всего в списке пять групп. Отметим, что еще 23 сентября, в садах не было закрыто ни одной группы. И всего в 11 классах приостановили тогда учебу.
К тому же в городе заговорили о новой микоплазменной пневмонии, которой также стали болеть детишки. Коварство ее в том, что начинается она как безобидная простуда. SPB.KP.RU подробно разбирал это со специалистом по особо опасным инфекциям.
КСТАТИ.
Прививочная кампания от гриппа стартовала в Петербурге 19 августа. В 2024 году городские власти планируют привить 3, 447 миллиона петербуржцев. Пока, по данным городского Роспотребнадзора на 26 сентября, в городе привито всего 1 410 215 человек, в том числе 412 235 детей. Это 25,2 процента от общего охвата населения.
Активнее всего прививаются в Петроградском районе — 32,20% от общего числа жителей, затем в Курортном (32,01%) и Кронштадтском (30,99%).
А ЧТО ЕЩЕ?
Напомним, что помимо поликлиник, где можно привиться от гриппа, в Петербурге в каждом районе работают мобильные пункты вакцинации. График их работы на октябрь опубликован в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.