В 14 классах Петербурга приостановили учебный процесс из-за ОРВИ

Несмотря на похолодание и дожди в Петербурге, о всплеске простудных заболеваний городской Роспотребнадзор пока не сообщает. Последний раз о росте заболеваемости гриппoм и ОРВИ говорили месяц назад. Тогда, с 9 по 15 сентября, показатель вырос на 60,23 процента. На этой неделе среди заболевших оказалось немало детей. В школах и садах приостановили учебный процесс. Об этом SPB.KP.RU узнал в городском Комитете по образованию.