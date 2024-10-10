Каникулы в школах Новосибирска в 2024—2025 году: когда начнутся, сколько продлятся

Кроме того, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы. Они продлятся с 17 по 24 февраля. Окончание учебного года при шестидневной рабочей неделе запланировано на 24 мая. Те, кто учится пять дней в неделю, уйдут на летние каникулы на день раньше.