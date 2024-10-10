Каникулы в школах Новосибирска в 2024—2025 году: когда начнутся, сколько продлятся

Каникулы в школах Новосибирска в 2024—2025 году продлятся суммарно 30 дней. Осенью ученики отправятся отдыхать уже 28 октября.
— Департамент образования предлагает установить в 2024—2025 учебном году в подведомственных общеобразовательных организациях следующий график каникул. Осенние: 28.10.2024 — 04.11.2024 (итого 8 дней). Зимние: 30.12.2024 — 12.01.2025 (14 календарных дней). Весенние: 24.03.2025 — 31.03.2025 (8 календарных дней), — следует из графика, предложенного Министерством просвещения России.
Кроме того, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы. Они продлятся с 17 по 24 февраля. Окончание учебного года при шестидневной рабочей неделе запланировано на 24 мая. Те, кто учится пять дней в неделю, уйдут на летние каникулы на день раньше.
Дата окончания учебного года для 9−11-классников зависит от расписания экзаменов.