Туристические рейсы из Казани в Гоа возобновятся в декабре

В целом из аэропорта Казани в зимнем расписании авиакомпания организует рейсы по четырем направлениям: Гоа, Пхукет, Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Хургаду полеты откроются 31 октября, на Пхукет — 6 ноября.