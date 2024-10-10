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Запрет на посещение лесов продлили в Крыму

Оно продлится ещё 21 день.

С 10 октября в Крыму на 21 день продлили ограничение на посещение лесов. Гражданам нельзя в них находиться, а также въезжать на территорию на транспортных средствах, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

Ограничения вводятся для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Крыма. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

Минприроды Крыма напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить в Крымскую региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: +7−978−000−01−92 или по номеру 112.

МЧС