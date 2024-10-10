В Казани возле парка «Елмай» появилась муниципальная парковка на 31 место

Этой осенью в Казани заработали девять новых муниципальных парковок на 226 машино-мест. Они появились на улицах Подлужной, Батурина, Чернышевского, Щапова В настоящее время в городе насчитывается 186 муниципальных парковок почти на 8,5 тысячи мест.