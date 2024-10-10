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В Казани возле парка «Елмай» появилась муниципальная парковка на 31 место

Три из них предназначены для инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

В Казани возле парка «Елмай» появилась муниципальная парковка на 31 место. Три из них предназначены для инвалидов, сообщает пресс-служба сервиса «Казанский паркинг».

Автостоянка находится вдоль подъездной дороги к подземному паркингу под площадью Султан-Галиева. Тариф на парковочную сессию составит 50 рублей в час.

Этой осенью в Казани заработали девять новых муниципальных парковок на 226 машино-мест. Они появились на улицах Подлужной, Батурина, Чернышевского, Щапова В настоящее время в городе насчитывается 186 муниципальных парковок почти на 8,5 тысячи мест.

Напомним, в Казани может появится еще 912 платных парковочных мест. Благодаря этому общее их количество увеличится до 10 867.