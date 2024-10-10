В РФ создадут терапию травм спинного мозга на основе биологически активных веществ

Как прокомментировали исследователи, следовые амины — это биологически активные вещества, которые содержатся в организме в крайне малых концентрациях. Структурно они схожи с серотонином, дофамином и норадреналином, и играют важную роль в регуляции различных физиологических процессов. Следовые амины могут не только синтезироваться в организме, но и поступать в него с продуктами, прошедшими ферментацию.