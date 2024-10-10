В РФ создадут терапию травм спинного мозга на основе биологически активных веществ

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Новая терапия травм спинного мозга на основе следовых аминов будет создана учеными РФ. В основе исследования, которое стартовало в Научно-технологическом университете «Сириус» при поддержке Российского научного фонда, использование малоизученных биологически активных веществ — следовых аминов, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.
«В Научно-технологическом университете “Сириус” стартовал проект исследования малоизученных биологически активных веществ — следовых аминов. Они могут оказаться ключом к созданию новых терапевтических препаратов, которые дадут надежду на более эффективное восстановление пациентов после серьезных травм спинного мозга и повреждений нервной системы. Исследование получило поддержку Российского научного фонда и реализуется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории “Сириус”, — говорится в сообщении.
По данным университета, на травмы спинного мозга приходится до 26% всех травм, при этом Россия занимает второе место по частоте встречаемости таких повреждений среди стран Европы. Повреждение может изменить чувствительность двигательных функций человека, а также дать осложнения со стороны других систем организма — сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной.
Как прокомментировали исследователи, следовые амины — это биологически активные вещества, которые содержатся в организме в крайне малых концентрациях. Структурно они схожи с серотонином, дофамином и норадреналином, и играют важную роль в регуляции различных физиологических процессов. Следовые амины могут не только синтезироваться в организме, но и поступать в него с продуктами, прошедшими ферментацию.
Нейробиологи университета «Сириус» провели эксперименты на мышах с отключенным геном, кодирующим рецептор следовых аминов. Результаты исследования показали, что этот рецептор связан с изменениями сенсомоторных функций. «Более глубокое изучение участия рецепторов следовых аминов в физиологии и патологии открывает возможности для разработки новых узкоспециализированных терапевтических подходов для регенерации и репарации после травмы головного и спинного мозга, а также других повреждений нервной системы, включая нейродегенеративные заболевания», — отметила руководитель проекта и старший научный сотрудник направления «Нейробиология» Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» Дарья Калинина.