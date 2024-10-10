Больше не «болезнь пожилых»: почему катаракта поражает все больше молодых людей

Катаракта традиционно ассоциируется с возрастными изменениями, однако последние исследования показывают, что это заболевание все чаще встречается и у молодых людей. За последние годы количество обращений с диагнозом «катаракта» значительно возросло, и эта тенденция вызывает серьезные опасения, рассказала «Вечерней Москве» главный врач клиники World Vision Clinic Зарина Курачинова.
Что такое катаракта.
Катаракта — это заболевание глаз, при котором происходит помутнение хрусталика, отвечающего за фокусировку света на сетчатке. Это состояние может значительно ухудшить зрение и, если не лечить, привести к полной слепоте.
Основная причина катаракты связана с возрастными изменениями, когда белки в хрусталике начинают сворачиваться и образуют мутные участки. Однако катаракта может развиваться и по другим причинам, например:
генетическая предрасположенность — если в семье были случаи катаракты, риск заболевания увеличивается;травмы глаза — удары и повреждения могут привести к помутнению хрусталика;сопутствующие заболевания — например, диабет может способствовать развитию катаракты;воздействие ультрафиолетового излучения — длительное нахождение на солнце без защитных очков увеличивает риск;прием некоторых лекарств — долгосрочное использование кортикостероидов может вызывать развитие катаракты. Как это лечить.
На данный момент единственным эффективным способом лечения катаракты является хирургическое вмешательство. Операция заключается в замене помутневшего хрусталика на искусственный. Существует несколько методов хирургии катаракты, среди которых:
факоэмульсификация — наиболее распространенный метод, при котором хрусталик разбивается на мелкие части с помощью ультразвука и удаляется.экстракапсулярная хирургия — применяется при более сложных случаях, когда хрусталик удаляется целиком. Болезнь молодеет.
По данным Министерства здравоохранения, за последние пять лет количество случаев обращения с диагнозом катаракта увеличилось на 30 процентов. В 2023 году зарегистрировано около 150 тысяч новых случаев, что составляет около 10 процентов от общего числа офтальмологических обращений.
Почему молодежь в России теряет зрение и можно ли остановить этот процесс.
Интересно, что среди пациентов старше 60 лет этот показатель остается на уровне 75 процентов, тогда как количество обращений среди людей в возрасте 20−40 лет выросло на 40 процентов по сравнению с 2018 годом.
Статистика показывает, что если в 2018 году только 5 процентов всех случаев катаракты приходилось на молодежь (до 40 лет), то в 2023 году этот показатель увеличился до 12 процентов. Молодые люди чаще всего обращаются с жалобами на ухудшение зрения, которое не всегда связано с генетическими факторами или травмами. Многие молодые пациенты не осознают, что могут страдать от катаракты, считая, что это заболевание касается только пожилых людей.
Коронавирус и катаракта — страшное комбо.
Одной из наиболее тревожных тенденций стало ускорение прогрессирования катаракты после пандемии COVID-19. В последнее время у тех, кто переболел коронавирусом, стала часто встречаться заднекапсулярная катаракта, при которой мутнеет задняя капсула и задние отделы хрусталиков.
Хрусталик может мутнеть по-разному: может мутнеть ядро, корковые слои, но задняя капсула мутнеет из-за проникновения инфекции через задние артерии. За время изоляции многие люди стали меньше заботиться о своем здоровье, игнорируя профилактические обследования. Это привело к тому, что пациенты обращаются уже на более поздних стадиях заболевания. После пандемии врачи наблюдают, что катаракта прогрессирует быстрее, и это связано не только с возрастом, но и с факторами стресса и изменением образа жизни.
Профилактика катаракты.
К сожалению, катаракта перестала быть «болезнью пожилых» и становится все более актуальной проблемой для молодежи. Важно следить за своим здоровьем, регулярно проходить обследования и не пренебрегать рекомендациями врачей.
Каждый случай важен, и своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Только комплексный подход и информированность могут помочь в борьбе с этой распространенной болезнью.