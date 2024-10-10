Больше не «болезнь пожилых»: почему катаракта поражает все больше молодых людей

Статистика показывает, что если в 2018 году только 5 процентов всех случаев катаракты приходилось на молодежь (до 40 лет), то в 2023 году этот показатель увеличился до 12 процентов. Молодые люди чаще всего обращаются с жалобами на ухудшение зрения, которое не всегда связано с генетическими факторами или травмами. Многие молодые пациенты не осознают, что могут страдать от катаракты, считая, что это заболевание касается только пожилых людей.