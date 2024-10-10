Вместо Дона саванна: Слоны, жирафы и верблюды 2,5 млн лет назад ходили по территории нынешней Ростовской области

Череп был найден в Левенцовском песчаном карьере без бивней и без нижней челюсти. И является голотипом, то есть единственным в мире. Так как целых черепов этой формы слона в мире больше нет. Как уточнил экскурсовод, череп хотели оставить в Ленинграде, когда отправляли его туда на исследование. Но все же было решено вернуть его в место находки.