Вместо Дона саванна: Слоны, жирафы и верблюды 2,5 млн лет назад ходили по территории нынешней Ростовской области

Сейчас это кажется невозможным, но 2,5 миллиона лет тому назад на территории Ростова была настоящая саванна. По донской земле в ту далекую эпоху ходили слоны, верблюды и жирафы, бегали зебровидные лошади, а где-то под палящими лучами солнца нежились носороги и их двоюродные братья хапровские эласмотерии. А еще — орудовали короткомордые гиены.
Подробнее о том, кто населял донской край миллионы лет назад, рассказали на выставке в Ростовском областном музее краеведения.
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ.
— Здесь собраны представители хапровской фауны, которая существовала 2,5 миллиона лет назад, — уточнил экскурсовод. — В 20−30-е годы прошлого столетия в хапровском карьере в хуторе Хапры Мясниковского района были найдены остатки окаменелостей скелетов. А в 1933 году советский ученый-палеонтолог Громов издал статью, в которой назвал эту фауну хапровской, то есть по месту находок.
Именно в хуторе Хапры и был обнаружен ряд аборигенных видов, который обитал только на территории Ростовской области миллионы лет назад.
Как уточнил экскурсовод, речь идет о раннем оледенении, когда ледник только начал идти с севера, поэтому на территории Ростовской области климат оставался таким, каким еще был в саванне — жарким и без снега.
ЭТО НЕ КОСТИ, А ОКАМЕНЕЛОСТИ.
Окаменелости в огромном количестве стали находить в Ростове в конце 1950-х годов, когда на западной окраине города начали разрабатывать Ливенцовский карьер. Периодически туда приезжали самосвалы, чтобы набирать песок. И именно тогда в карьере стали находить окаменелости.
— Оказалось, что это окаменелости все той же хапровской фауны. Так мы смогли восстановить коллекцию и найти некоторые виды, которых до этого в Хапрах не находили.
Причем нашли в Левенцовском карьере голотипные остатки окаменелостей, то есть фрагменты скелета ископаемого животного, по которому данный вид впервые в мире был описан.
— Надо отметить, что это все не кости, это окаменелости. То есть ископаемые окаменелые остатки, не останки. Другими словами — фрагменты скелетов ископаемых животных. Почему это не кости? Потому что кость органическая, и когда она попадает в землю, то сгнивает. А окаменелость получается, когда вода из почвы вымывает из кости органику и заменяет ее минералами.
ВЕРБЛЮД БЕЗ ГОРБА.
Итак, 2,5 миллиона лет назад на Дону была африканская саванна, зимы — бесснежными, много зелени и водоемов.
Одним из распространенных млекопитающих нашего региона в период раннего оледенения был алютенский верблюд. У него сохранился и позвоночник, и ребра, и конечности. А еще фрагментарный череп, который есть не во всех музеях.
Сам этот верблюд не похож на привычных нам верблюдов. Это протоверблюд, так как у него нет горбов. А еще он является родственником современных лам.
— Горбов у него не было, потому что питался лиственно-веточным кормом, которого было много. И нужды запасать в горбах жидкость не было. А у современных верблюдов пища жесткая, твердая и сухая. Когда исследовали зубы, оказалось, что такую пищу алютенский верблюд перетирать не мог.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ЧЕРЕП СЛОНА.
Но больше всего было слонов Громова, которые обитали на территории нижнего Дона.
— Единственный в мире череп слона Громова находится в ростовском музее, и весит эта окаменелость 300 кг. А вот полного скелета этого слона нет ни у кого.
Череп был найден в Левенцовском песчаном карьере без бивней и без нижней челюсти. И является голотипом, то есть единственным в мире. Так как целых черепов этой формы слона в мире больше нет. Как уточнил экскурсовод, череп хотели оставить в Ленинграде, когда отправляли его туда на исследование. Но все же было решено вернуть его в место находки.
Кроме черепа была найдена лопатка, позвонки, ребра, зубы, пальцы ног и кости ног. А еще отростки на позвонке, куда крепились мышцы. Какой дины были бивни, не известно. Есть только несколько фрагментов. И самый крупный из них — 38 сантиметров.
— Слон был жителем лесостепных ландшафтов, поэтому у него — длинные ноги, а туловище короткое. По меркам современных слонов он средний. В холке крупный самец достигал от 3 до 3,5 метров.
Кстати, зубы, как у всех хоботных, у слона Громова менялись горизонтально. Причем за жизнь слон мог сменить их до шести раз. У того слона, что представлен на экспозиции, была последняя смена зубов, поэтому можно судить, что животное было уже старое.
— Зуб стачивается, уменьшается и, поверхность становится гладкой. И такой зуб вытесняет формирующийся в десне новый. В итоге старый зуб выпадает, и следующий новый зуб служит от 10 до 15 лет. За жизнь происходит до шести смен зубов.
А жил такой слон 50 — 80 лет. А еще он является далеким предком мамонта шерстистого.
ЖИРАФЫ, ПОХОЖИЕ НА ЛОШАДЕЙ, И НОСОРОГИ.
Комфортно на донской земле себя чувствовал и хапровский эласмотерий. Этот зверь с рогом на лбу является двоюродным братом носорога, который тоже обитал на Дону. Кстати, рог эласмотерия не совсем рог. Он представляет собой кусок свалявшихся волос, а крепился на лоб при помощи костной мозоли. Поэтому такой «рог» никак не мог сохраниться, в отличии от рога носорога.
— Эласмотерии являются тупиковой ветвью, так как вымерли. А носороги остались.
Всего было пять видов эласмотериев. Наш хапровский самый большой. А еще он, как и слон Громова, является голотипом, по которому описали целый вид. Достигал он двух метров в холке, а весил до шести тонн. Питался же травой.
От этрусского носорога в музее можно найти челюсть.
Жирафы тоже величественно ходили по донской саванне. Только жила здесь приазовская жирафа. От нее в 1985 году нашли окаменелость плечевой кости, по которой и описали этот вид. А позже удалось найти окаменелость с зубами нижней челюсти.
— Оказывается, приазовская жирафа имеет облик современного лесного жирафа, его еще называют жирафолошадь, так как что-то есть и от жирафа, и от лошади.
ЗЕБРЫ, ГИЕНЫ И МАСТОДОНТЫ.
Зебры тоже были, точнее зеброидная ливенцовская лошадь. Она была крупнее современных лошадей. И является представителем все той же хапровской фауны. От нее остался череп без нижней челюсти и задняя конечность.
Еще на выставке представлен бугорчатозубый мастодонт. Причем один из фрагментов челюстей с зубом является галотипом.
— Он двоюродный брат слонов, мамонтов. В свое время мастодонты вымерли. Они хоботные животные. Было несколько видов. Один из них наш аборигенный хапровский был тоже найден в Ливенцовском карьере.
И как же в саванне без гиен. На Дону обитала короткомордая гиена.
Сейчас от нее осталось лишь нижняя челюсть с зубами.