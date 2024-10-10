Харрисбург
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе накрыли три подпольных игровых клуба

В Крыму выявили сеть нелегальных игровых клубов.

Группа из восьми жителей Крыма организовала на полуострове сеть подпольных игровых клубов. Сотрудники полиции обнаружили три игровых заведения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

«В январе 2023 года житель Чебоксар организовал работу трех игровых клубов на территории Симферополя. Укомплектовав подобранные помещения игровым оборудованием, мужчина привлек к противоправной деятельности восьмерых жителей полуострова», — сказано в сообщении Следкома.

Сообщники смогли заработать на игровом бизнесе девять миллионов рублей, которые распределили между собой. Членам банды предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр через интернет. Материалы уголовного дела следователи уже направили в суд.