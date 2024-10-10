В Симферополе накрыли три подпольных игровых клуба

Группа из восьми жителей Крыма организовала на полуострове сеть подпольных игровых клубов. Сотрудники полиции обнаружили три игровых заведения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
«В январе 2023 года житель Чебоксар организовал работу трех игровых клубов на территории Симферополя. Укомплектовав подобранные помещения игровым оборудованием, мужчина привлек к противоправной деятельности восьмерых жителей полуострова», — сказано в сообщении Следкома.
Сообщники смогли заработать на игровом бизнесе девять миллионов рублей, которые распределили между собой. Членам банды предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр через интернет. Материалы уголовного дела следователи уже направили в суд.